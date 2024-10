C'est que chez moi ou le rendu est devenu 10x plus fluide et reactif ?(je précise j'ai pas la fibre, juste une connexion ADSL pourri à 12Mbps)A chaque fois que j'ai testé le cloud xbox via l'appli gamepass, la qualité était affreuse, injouable .J'ai déjà testé avec la fibre et c'etait beaucoup mieux mais pas fou non plus (latence, effet de rideau, etc). Avec l'ADSL c'était vraiment impossible de jouer.La, j'ai relancé le cloud sur une tablette samsung et j'ai pas compris.Hormis la résolution qui en prend un coup (mais pas gênant sur tablette), ca tourne quasiment comme en natif, sans latence perceptible.Pareil chez vous?Pour le coup je trouve ça assez impressionnant et je comprend mieux le potentiel dans un futur proche pour Microsoft avec l'intégration du cloud dans les appli TV, les firestick d'Amazon, les navigateurs, etc