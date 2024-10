Un petit article pour vous signaler que le jeu de carte à collectionner Pokémon Poket est disponible. Chaque jours un booster de 5 cartes offert.Il y a aussi des possibilités de combat....Comme d'habitude il y a un pass payant pour avoir plus de booster par jours... Mais il y a probablement moyen de passer 5 minutes sur son téléphone à monter un collection de carte pokémon digital gratuitement.Enjoy

posted the 10/30/2024 at 12:11 PM by liberty