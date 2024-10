Bonjour à tous,l'avis de certains qui se plaignent globalement des remasters dans le jeu vidéo me surprend.Si l'on compare le jeu vidéo à d'autres formes d'arts, comme le cinéma, la bande dessinée, etc... Il n'y a que dans le jeu vidéo qu'on vient se plaindre de rendre accessible une œuvre ancienne à une époque moderne.Dans le cinéma, personne ne se plaint que des versions remasterisées sortent ou bien qu'un film disponibles en VHS ressorte en dvd ou en blue ray.Dans les bandes dessinées, une réédition ou une édition deluxe d'une œuvre n'est jamais mal vue. au contraire, elle permet souvent de rende accessible au plus grand nombre une œuvre devenue rare voir introuvable.Alors pourquoi dans un média où il faut, en plus du jeu, avoir la console en bon état (et maintenant les accessoires pour permettre de brancher une péritel sur des tv modernes) il est si mal vu de sortir des remaster ? Ou des remakes d'ailleurs.Il ne faut pas oublier que pour beaucoup, aujourd'hui jouer de manière légale à un jeu PS2 relève de l'impossible ! Il faut trouver une console en bon état (beaucoup ne prenne pas forcement soin de leur matos ou tout simplement, bah avec le temps elle casse), un jeu en bon état, une carte mémoire et une manette (le plus difficile si on veut une manette officielle).Est ce que c'est parce que dans le fond beaucoup voit le jeu vidéo comme un art de flux (sous entendu qui ne mérite pas d'etre conservé comme des émissions tv de flux, peut de personne se regarde la totalité des émissions du grand journal de 200Nous sommes content de pouvoir retrouver de la musique sous format digital lorsque nous n'avons plus de lecteur CD ou de tourne disque.Est ce que donc la musique, le cinéma, la littérature, la bande dessinée etc... valent beaucoup mieux que le jeu vidéo ?Et encore une fois je précise bien de manière légale. Donc les petits malins qui viendront me parler de roms (que j'utilise d'ailleurs) seront hors sujet.Imaginez juste que demain blade runner ne soit pas visible par une personne n'ayant pas un lecteur vhs ainsi que la vhs. Qu'un album des stones ne soit plus écoutable dans avoi cet album non rayé et un lecteur cd.Pourquoi est il donc si genant de proposer et de rendre disponible à nouveau un suikoden 3, un breath of fire 5, un xenoblade chronicle x ? (vous remarquerez d'ailleurs que 1 des 3 n'est plus disponibles, suikoden 3 étant dispo à l'achat sur le psn).Quand on ressort en blue ray le cinquième élément, on entend rarement "oh ils n'ont plus d'idées !!!".Et je fais également la différence avec les remasters de jeux ps4 sur ps5 alors qu'ils sont très accesibles aujourd'hui et disponibles à l'achat en démat. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de jeux des anciennes consoles.