Excellent documentaire de Konbini qui explique très bien la crise que traverse le jeu vidéo actuellement.Toutes les pistes abordées sont bien argumentées, documentées, avec des témoins dans le milieu du jeu vidéo.Ca fait du bien de voir des arguments fondés et pas sortis de nul part pour balancer des débats stériles.Que des faits. Pas de fantasmes d'un fanboy.

posted the 10/27/2024 at 04:31 PM by sandman