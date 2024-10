qu'il bosse sur un nouveau projet depuis avril 2022...le développement n'a peut-être pas encore commencé enfin je ne suis pas sur j'ai pas tout regardé sa vidéo, par contre il explique que mettre une team des gens avec qui il souhaite bosser c'est déjà fait.





Les paris sont ouverts:



1. Pour s'est-il engagé?

l'évidence évidemment serait Nintendo (un truc à la Sora Project).



Il explique dans vidéo qu'il est proche de la retraite mais qu'il estime que l retraite est un choix pas une obligation.



De facto on peut penser qu'il bossera pour Nintendo.



2.Quel projet?

Alors bien évidemment là encore il serait facile de nommer un nouveau Smash Bros.

Mais dans le passé il avait évoqué la pénibilité de toujours faire de combattants (niveaux, doublage,etc)



Ensuite la plus improbable serait de revenir avec un remake de Kid Icarus 3DS mais c'est une probabilité qui existe mais sans doute la plus surprenante.



enfin et c'est mon idée:

il revient pour un nouveau Kirby qui même que cela n'est pas son style même si il a bossé sur la licence depuis le premier épisode. Mais je pense que pour lui cela bouclerait la boucle.