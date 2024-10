Nouveau film en production...(comme on s'en douté au vu des scores du premier et de sa bonne réception général, globalement).- The Great Detective Pikachu (V.O) -> littéralement : le grand* détective pikachu (*génial, brillant, super)- Apparement pensé comme une Trilogie.- Serait en développement depuis 2021. Initialement prévu pour une sortie en 2024,(on ne sait pas s'il a simplement été retardé ou annulé).- Réalisateur Jordan Vogt-Roberts (bon en tant que réal, mais après le script, la photographie, les fx tout ça...),surtout connus pour Kong : Skull Island.

Les grande lignes qui serait prévue pour le 3ème film (Titre provisoire Game Boy) : Le film vise à approfondir le thème du potentiel illimité des Pokémon, en créant une histoire qui met en valeur l'importance des liens, que ce soit entre amis ou entre Pokémon eux-mêmes. À première vue, cela peut sembler une histoire simple, mais en mettant en scène des situations inattendues, comme les moments où les liens se rompent ou la façon dont on surmonte un traumatisme, et en font ressortir sa saveur unique. Lorsqu’un lien se termine, un nouveau lien naît. Vous ne le savez peut-être pas encore.

posted the 10/13/2024 at 11:58 AM by pimoody