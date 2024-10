La CitizenCon, c'est la convention annuelle dédiée aux jeux Star Citizen (multi) et Squadron 42 (solo).Cet année à Manchester, environ 5000 participants pourront se délecter d'un programme riche qui fait déjà saliver et spéculer bon nombre de créateurs de contenus dédiés à cet univers. Date de sortie de Squadron 42, perspectives pour la version 1.0 de Star Citizen, construction de bases, ... ces deux jours promettent d'être intenses !L'ensemble a été parfaitement résumé dans cette vidéo d' Hugo Lisoir sur le sujet, qui va donc commenter l'évènement en direct accompagné d'autres YouTubeurs bien connus, tels le Joueur du Grenier ou encore Daium Et vous, allez vous suivre l'événement ?

posted the 10/11/2024 at 11:27 AM by codereferral