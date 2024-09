Je viens de tomber sur ça... ça m'a bien fait marré....Il s'agit d'une parodie sur les LGTBQIA+II'T et Wokes en général.Alors, je répète que c'est une parodie... Pas d'attaques.C'est de bonne guerre, dira-t-on... Car en effet, "on ne comprend pubien" tout ce qui se passe.Diffusé dans l'émission Grand Cactus de la RTBF.Je delete si le thread pose problème.

Like

Who likes this ?

posted the 09/24/2024 at 03:41 PM by edarn