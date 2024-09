Pour compléter l'article de Jenicris..C'est la maxi bérézina pour Xbox, on va prendre simplement un truc qui permets d'avoir une idée objective de la situation:Le top Amazon rayon Jeux vidéo avec un classement en fonction des ventes journalières, c'est un top qui liste toutes les ventes concernant le jeu vidéo chez Amazon: jeux physique, manettes, consoles, souris pc, kit tournevis pour démonter son matos, carte SD etcuniquement en jeux physique,cela donnerait:1. Astrobot/PS52. Zelda Echoes of wisdom/Switch3. EA Sport FC 2025/PS54. Mine craft/Switch5. Mario Kart 8 Dx/ Switch6. Silent Hill 2/PS57. Ring Fit Adventure/Switch8. Mario Wonder/Switch9. Animal Crossing/Switch10. Star Wars Outlaws/PS5etcHardware:1.Switch modèle Classique (266 euros)2.PS5 édition numérique (449 euros)3.PS5 édition standard (549 euros)4.Switch modèle Oled (310 euros)Xbox Series S et X ne sont dans le TOP 100 général, d'Amazon.et aucun jeux Xbox non plus!...même pas un EA sports FC 2025 version XboxOn trouve tout au plus des manettes Xbox (mais compatible PC... ) qui se vendent et des cartes cadeaux, un Xbox Play en Charge Kit USB pour la manette...mais sinon console et jeux physique c'est nada de chez nada.Et pour enfoncer le clou du désastre, c'est qu'on trouve dans ce classement à un moment qu'Amazon vends même des adaptateurs vidéo HD 1080 Wii pour pouvoir brancher sur son téléviseur et jouer avec sa Wii... donc c'est pour dire qu'en vérité Amazon doit pratiquement pas vendre de d'Xbox chaque jour!Ce top indique que Xbox est quasi-mort en France.Je ne sais même pas comment on peut imaginer qu'il y aura une prochaine Xbox.La manette Xbox est vraiment bien pour jouer sur PC achetez là