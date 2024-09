Hello tout le monde,



Le 6 septembre, en plus de Astrobot, est sort Ace Attorney Investigations avec la compilation du 1 et du 2 en FR.



Du coup, j'y ai déjà et j'ai acheté pour soutenir la démarche, mais je voulais avoir l'avis de tous ceux qui y jouent pour la première fois.



Du coup, ça fait quoi d'avoir presque toute la série en FR ? Est-ce que le gameplay de Investigations ne vous rebute pas trop ? D'après vos premières impressions, que pensez-vous de la traduction ? Avez-vous des attentes pour un potentiel AA7 ?