petit jeu du prono....pour un grand jeu ^^ D'après vous combien d'Astrobot vont être vendu au Japon et quelle sera la place au classement d'Astrobot? Je parle bien des résultats à venir pour le classement Famitsu de la semaine prochaine. Perso je vois 120 000 ( en vérité il est difficile de savoir car on ne connais pas le marketing qu'ils ont mis en place au Japon, par exemple: l'affichage dans les métros de Tokyo,etc)

posted the 09/05/2024 at 06:14 PM by newtechnix