Embarquez pour un voyage immersif dans les coulisses de la série animée Netflix multi-récompensée !



Laissez-vous guider à travers les inspirations et mythologies de la première série animée de Netflix à remporter un Emmy Award, avec l'artbook officiel L'art et la création de Arcane. De la basse-ville de Zaun aux salles dorées de Piltover, des inventions fascinantes d'Hextech à Shimmer, des champions du jeu bien-aimés aux héros et anti-héros d'Arcane, nous vous invitons à découvrir tout le savoir-faire qui a contribué à la construction de cet univers extraordinaire, né de la collaboration de Riot Games et du studio français Fortiche.



Couvrant les deux saisons de la série Arcane, cet ouvrage explore le processus créatif qui a conduit à la réalisation de ce chef-d'œuvre, au style visuel avant-gardiste et à la technique d'animation révolutionnaire. Esquisses, modèles, prototypes et illustrations inédites y retracent l'origine et l'évolution de cette épopée visuelle, tandis que des entretiens approfondis avec les forces créatives derrière le spectacle, y compris les cocréateurs d'Arcane, Christian Linke et Alex Yee, les chefs de studio de Fortiche, et les directeurs de supervision Pascal Charrue et Arnaud Delord, réjouiront les fans de la série et de League of Legends.



Dévoilant les premiers styles artistiques, l'évolution du design des personnages et les illustrations de construction du monde, L'art et la création de Arcane est un recueil indispensable pour décrypter les secrets de ce bijou d'animation.



Cette édition sera également accompagnée d'une mine d'extras : elle inclue une affiche de Jinx, une carte amovible de Piltover, un plan in-world, une lettre de Vander, des dépliants présentant du contenu des saisons une et deux, et plus encore.

Quoi de mieux que finir en beauté avec cette artbook qui contiendra 224 pages et qui sortira le 31 décembre prochain au prix de 39,90 €.