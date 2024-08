Subnautica a été pour ma part une expérience extraordinaire, c'est donc tout naturellement que je guette les news de sa suite, Subnautica 2.Et il semblerait que ça bouge un peu du côté de Unknown World, après avoir teasé des images de cette potentielle suite dans le premier jeu ! En effet, les joueurs qui jouent encore à Subnautica ont remarqué que d'étranges images qui ne figurent pas dans le jeu de base ont été divulgués dans les Capsules. Dispositif du premier jeu qui permet d'envoyer des images du jeu à d'autres joueurs, une fois validés par les développeurs.Et là où ça devient intéressant, c'est que ces nouvelles images sont totalement inédite, la communauté pensez au départ que c'était le coup des modeurs mais non, les développeurs ont confirmés que c'était bien des images inédites. Une manière subtile donc de teasé Subnautica 2 sans trop en dire !Reste plus qu'à patienter encore un peu pour un premier trailer de cette suite tant attendue.

Who likes this ?

posted the 08/01/2024 at 10:35 AM by mrpopulus