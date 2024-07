Lancé au début de ce mois de juillet, le TPS coréen de Nexon présente sa première mise à jour "1.0.5" de contenu pour aujourd'hui-même le 31 juillet (le jeu étant actuellement en maintenance).Au programme :Luna.Valby Ultime.Gourmandise.La musique c'est sa spécialité. Luna est une légataire de type soutien qui peut néanmoins avoir une bonne offensive.Les joueurs pourront débloquer gratuitement Luna et Valby Ultime en farmant les composants nécessaires, ou en les achetant directement dans la boutique. Pour rappel, les versions "Ultime" des légataires sont des versions avec des stats plus fortes que les versions de bases.Le jeu devrait également proposer de nouveaux skins dans la boutique, notamment les skins estivaux (ci-dessous le skin pour Luna justement).

07/31/2024