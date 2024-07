Comme vous l'avez vu depuis quelques temps, les prix ont augmenté, avec l'intégration de la pub, tout comme une baisse globale de la qualité du catalogue et l'arrivée progressive de concurrents comme Amazon, Disney... Netflix se retrouve dans une situation délicate financièrement La chaine Entrepreneur Mindset vient de sortir une vidéo à ce sujet qui retrace l'histoire de Netflix du débit à sa situation actuelle.

posted the 07/29/2024 at 06:49 PM by khazawi