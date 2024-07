"Ce sera un projet très cool, très génial. Je suis très enthousiaste à ce sujet. Et si vous regardez ce que nous avons fait dans le passé avec Hitman, 007 nous semble tout à fait organique parce que nous avons fait, vous savez, des histoires sur des agents qui font des choses. C’est donc tout à fait logique."



"C’est tellement proche de l’histoire de notre ADN qu’il s’agit d’une intégration transparente et tout le monde est très enthousiaste. C’est un grand honneur de pouvoir travailler sur une telle propriété intellectuelle, et nous avons une relation extraordinaire avec notre partenaire MGM."

Io Interactive donne un peu de nouvelle de son prochain titre de la licence James Bond. Annoncé fin 2020 à travers un simple teaser , la directrice du développement Veronique Lallier a récemment donné des nouvelles du projet.On n'en sait pas plus sur le jeu hormis qu'il sera indépendant des films et qu'il aura plusieurs épisodes à l'instar de la licence Hitman.