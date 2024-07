Salut à tous, je me suis amusé à faire une chaine avec des remix en testant Suno, le logiciel de création par IA. C'est assez impressionnant ce que l'on peut faire et je voulais vous faire partager un peu mes délires sur çaBon il y a toujours des coquilles et ça ne pourra jamais être à 100% bon, mais c'est ouf comme la technologie évolue vu que ça n'existait pas, pour le grand public en tout cas, il y a encore 2 ans.Merci à vous qui irez jeter un coup d'oeilla chaine :