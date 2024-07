Et en mode VR, c'est encore plus flagrant !Allez dans la Ferrari F40 par exemple, une voiture qui coûte une blinde en plus et qu'on ne peut pas acheter quand on veut...=> Regardez (par vous-même) l'alignement entre le compteur de vitesse, le volant et le siège...ET OUI, ces trois parties ne sont pas alignées correctement ! Et cette faute de design, si je puis dire, touche la majorité des voitures, mêmes les plus hors de prix !Alors quand je vois la plupart des testeurs et joueurs acclamer ce jeu pour son attention du détail sur les voitures, je ne peux m'empêcher de me dire qu'on vit dans un monde de dingues.