Bonjour à tous, J’avais découvert Bioshock en 2007 sur Xbox 360. Lors de mon premier run, j’avais conclu qui s’agissait d’un de mes jeux préférés. 17 ans après, je viens de le terminer sur Switch : quel plaisir incroyable de replonger dans cette aventure. J’avais peur que le jeu ait mal vieilli mais il n’en est rien. L’histoire, la DA, l’univers, les différentes stratégies avec les plasmides : le jeu a plutôt bien pris de l’âge ! J’ai beaucoup aimé parcourir à nouveau Rapture pendant plus de 20h en mode difficile. Ce jeu reste un chef d’œuvre inimitable selon moi !!! Et vous quels sont vos souvenirs de Bioshock premier du nom ?

posted the 06/20/2024 at 10:18 PM by gutter