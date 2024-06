- Selon une enquête en ligne, Wonder Woman de Monolith mettra en scène Circé envahissant Themyscira avec une armée de monstres. Les joueurs rencontreront des personnages emblématiques de DC (comme Cheetah) et des ennemis uniques grâce au système Nemesis, s'engageront dans des combats rapides et exploreront le monde ouvert de Themyscira.- Une autre partie de l'histoire verra la princesse Diana tenter de reparer la relation avec sa mère et ses camarades amazones qui se sentent trahies par la décision du personnage de quitter Themyscira il y a des années- En ce qui concerne le combat, le jeu proposera une expérience rapide et fluide. Les joueurs pourront infliger de lourds dégâts à leurs ennemis avec des coups mortels. Sans oublier qu'il pourront explorer une carte du monde ouvert de Themyscira tout en découvrant les habitants mythique de la mythologie grecque- Le système Nemesis permettra aux alliés mais aussi aux ennemis de se souvenir des choix faits par les joueurs. Les choix affecteront finalement le résultat de toute l'histoire