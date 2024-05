Dans un futur proche, le Soleil vieillit et est sur le point de se transformer en géante rouge, poussant le Gouvernement de la Terre unie à fusionner en un gouvernement mondial et à lancer un projet visant à sortir la Terre du Système solaire et se rendre au système Alpha Centauri, afin de préserver l'humanité. D'énormes propulseurs fonctionnant sur l'énergie de fusion sont construits sur toute la planète pour la déplacer.



La population humaine baisse sérieusement en raison des marées catastrophiques qui se produisent après l'arrêt de la rotation de la Terre avec l'allumage des propulseurs, puis plus tard, lorsque la planète s'éloigne du soleil, une grande partie de la surface gèle en raison de la baisse des températures, forçant les humains à vivre dans de vastes villes souterraines construites à proximité des propulseurs.