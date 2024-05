QUE CONTIENT L'ÉDITION COLLECTOR ? Une copie du jeu en Édition Ultimate avec : 3 jours d'accès anticipé au jeu* Une quête bonus de précommande : Laissé pour compte Le Season Pass comprenant une quête bonus à la sortie et 2 extensions futures Le pack Ultimate contenant le pack de personnage Sekiryū, le pack de repaire, 5 points de compétence ainsi que le filtre Dragon rouge pour le Mode Photo. Des objets de collection de haute qualité : Une statue de Naoe et Yasuke Un coffret SteelBook® unique Un artbook de collection (84 pages) Le tsuba du katana de Naoe grandeur nature Une carte du monde Un parchemin mural du Crédo 2 lithographies sumi-e

posted the 05/15/2024 at 05:37 PM by skuldleif