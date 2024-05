Après LEGO, One Punch Man ou encore dernièrement Cowboy Bebop, Overwatch enchaine avec une nouvelle collaboration, cette fois avec la marque Porsche sur 2 skins uniques pour D.Va et Pharrah respectivement. Pour rappel, ce crossover de moindre envergure avait déjà été annoncé au trailer de la saison 10 introduisant le nouveau personnage Venture.

posted the 05/13/2024 at 04:42 PM by masharu