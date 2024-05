Star Citizen

Enfin. Cuisant à feu réduit depuis des mois, l'Alpha 3.23 de Star Citizen longuement mijotée par CIG vient enfin de dévoiler toutes ses saveurs. Cette nouvelle version du jeu, publiée cette nuit, apporte tant de changements fonctionnels comme techniques que les qualificatifs manquent pour décrire combien elle chamboule le jeu et révolutionne l'expérience que ce soit à bord des vaisseaux ou à pieds.Dès les débuts du jeu, le nouvel outil de personnalisation de personnage propose une interface repensée pour modeler son avatar avec plus de précision. Si toutes les fonctionnalités ne sont pas encore disponibles, on peut enfin, par exemple, jouer des barbus et choisir des couleurs de cheveux fantaisistes. Une fois sa planète de départ choisie, le joueur découvre avec la 3.23 une interface de jeu modernisée, plus esthétique, et le tout s'accompagne de FPS meilleurs qu'avant, grâce à l'arrivée du DLSS (entre autres). La liste des nouveautés est énorme : vous pouvez consulter toutes les modifications apportées en cliquant sur ce lien ou alors en accéléré grâce à la vidéo de 2 minutes ci-dessous :Si le jeu vous fait envie mais que vous hésitez à franchir le pas, vous pourrez vous faire une idée ce qu'il a dans le ventre! En effet, à l'occasion de l' Invictus Launch Week 2954 , Star Citizen est en général testablesur la période. Pensez juste à vous créer une compte au préalable, en prenant soin d'accepter de recevoir la newsletter pour ne pas rater le début des festivités. Pour ce faire, cliquez sur ce lien code de parrainage inclus).Sachez que Frédéric Molas, alias le Joueur du Grenier , a publié aujourd'hui même un tweet le montrant en compagnie de Chris Roberts , le créateur de Star Citizen, avec pour seule mention "incroyable". Il fait bien sûr référence à sa rencontre avec le patron de CIG, mais le timing ne pouvait être meilleur, alors même qu'une version 3.23 effectivement "incroyable" a été mise entre les mains des citoyens des étoiles ce week-end !À bientôt dans le Verse !