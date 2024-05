dans la sophistication des univers de jeu PC comme Observer System Redux ou Cyberpunk 2077Merci à Arkane Studios et Bethesda, désormais entre les mains rugueuses de Microsoft.L'histoire débute en 2032.Prey se déroule dans une uchronie dans laquelle le président des États-Unis John Fitzgerald Kennedy a survécu à la tentative d'assassinat à Dallas en 1963. Il décide de coopérer avec l'URSS, et crée un programme scientifique du nom de Kletka dans le but de modifier un satellite Soviétique pour en faire un centre de recherche pointu, spécialisé dans l'étude des extraterrestres. À la suite d'un accident causant la mort de plusieurs chercheurs en 1980, la station a été laissée à l'abandon.Kletka a été rachetée en 2025 par la méga-corporation TranStar pour en faire un centre d'innovation qui sera nommé Talos I. TranStar est connu pour son travail sur les NeuroMods « Neural Modifier », un dispositif qui permet de développer ses capacités ou d'en acquérir de nouvelles. La station Talos I est composée de plusieurs sections : Grand Hall, Département de Neuromods, Quartiers de l'équipage, Psychotronique, Laboratoires Techniques, Support de Vie, Zone de fret, Stockage, Arboretum, Tunnels d'Entretien Gravitationnel, Passerelle, Centrale électrique et Accès aux navettes7.Chris Avellone a estimé que les personnages et leurs missions devaient créer des dilemmes pour que le joueur détermine comment procéder et qu'ils les aident à définir leur version de Morgan tout en élargissant l'univers du jeu.Le style années 1960 et 1970 a été étudié, puisqu'il s'agit de l'époque durant laquelle Kennedy aurait vécu. Ils ont également conçu la station comme si elle avait été créée par un riche entrepreneur du secteur privé (mentionnant Elon Musk et l'entreprise Google), incluant des matériaux de luxe comme le bois et le cuir.L'équipe utilise le terme « Neo Deco » pour décrire le style de la station, ce qui se traduit par l'art déco des années 1960-1970 qui aurait évolué en intégrant des éléments futuristes. Ce mélange d'imagerie est la base du Rétrofuturisme. L'équipe cite les influences de l'architecture du milieu du vingtième siècle, Frank Lloyd Wright, l'hôtel Overlook vu dans Shining ou encore le Bauhaus. Talos I ayant été au départ une prison pour les Typhons, des restes de l'architecture brutaliste sont présents dans la station.Extérieurement, la station ressemble à un « gratte-ciel dans l'espace ». L'extérieur se base en partie sur le South Ferry Plaza (en) ainsi que les travaux de l'architecte Hugh Ferriss (en), afin de montrer le luxe du lieu tout en gardant le côté fonctionnel de la station. L'abondance de la couleur rouge dans la section T.E.G vient des comics de Philippe Druillet et du film 2001, l'Odyssée de l'espace.