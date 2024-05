Ainsi s'achève ce nouveau Duel ! Voici les résultats.2)1)Super Mario World remporte le duel. Certains le considère même comme le meilleur Mario 2D encore aujourd'hui. Mario Bros 3 est également très bon, notamment sa mécanique de vol, ou encore sa difficulté qui a été apprécié. Mais Mario World est la perfection, il fait tout en "mieux" d'après vos commentaires et surtout le fait qu'il y ait Yoshi est un gros gros +.Merci à tous les membres qui ont permis d'établir ce classement et à bientôt pour un prochain Duel ! J'espère que le concept vous plaît toujours autant en tout cas ^^

Who likes this ?

posted the 05/07/2024 at 09:43 PM by mrpopulus