Celui sur GC, perso. Suivi des deux opus GBA.



Pas difficile pour moi d'y répondre vu que ce sont les seuls FE que j'ai fait comme Shining Force, l'épisode GBA ; Return of the Dark Dragon.



Et vous, lequel est vôtre épisode préféré de ces deux licences qu'on ne présente plus ?



Quels sont les plus stratégiques ? Sont-elles ce qui se fait de mieux dans le genre ?



Bon week-end à toutes et à tous !



Uram.