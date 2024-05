Très franchement,je n'en doutais pas,mais ça fait plaisir de voir que j'avais raison d'y croire.je pense vraiment Netflix maîtrise les adaptations live.

Pour en revenir au film il respect l'oeuvre et l'acteur est convainquant.et même si en général dans d'autre adaptation, comme full métal Alchemist on as droit à des mimiques exagéré, dans Nicky Larson sa dérange pas vu que ça fait très Nicky Larson,et que le comédien qui interprète son rôle n'en abuse pas trop.kes scène d'action son sympas .et les ref au manga ne sont pas trop surchargé comme le film de Philippe lacheau.apres tout n'est pas parfait,mais globalement c'est une réussite.pour ce qui est de la polémique VF vs VO franchement débat a là con .la VF est très bonne et on as une ADN Nicky Larson type club Dorothée qui marche .et la VO bon ben là on pense city hunter et ça le fait aussi donc..en plus vous pouvez toujours le regarder une deuxième fois pour faire le comparatif .en tous validé j'espère un deuxième film