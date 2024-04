Bomberman Quest est un jeu que mon voisin m'avait prêté quand j'étais gamin (année 2000/2002). C'est un super Zelda like où il faut récupérer des monstres sur une planète. En effet, le héros avait capturer diverses créatures pour les ramener en prison mais il se fait attaquer dans l'espace. Les monstres s'évadent sur une planète où il y a le monde de la prairie, de la forêt, de la plage et du désert avec un village qui sert de hub central.

Chaque zone comporte les fameux monstres avec une courbe de difficulté bien équilibrée et un boss à battre ainsi que des optionnels par la suite.

Il faudra avoir un équipement de plus en plus performant pour aller partout et pouvoir battre tous les ennemis.

Le jeu possède de bonnes OST, notamment celle de la forêt, le 3e boss ou le boss final.





Bomberman Pocket est un jeu que j'ai acheté après avoir fini le Quest mais il est sorti avant (1997 contre 1999 pour Quest) Il est orienté plateforme avec 5 mondes qui ont 5 niveaux et un boss. Pour passer un niveau, il faut battre tous les monstres du tableau pour y accéder via une porte. Il y a des items libérés par les monstres vaincus qui seront utiles mais qui se perdent si on est vaincu. Idem pour la difficulté qui est bien dosée jusqu'au boss final.

Le jeu propose aussi un mode "jump" où le Bomberman saute en permanence et doit accéder aux niveaux supérieurs, différent du mode de jeu principal mais toujours dans l'idée de battre tous les monstres pour progresser.



Voilà une présentation courte de 2 jeux qui ont bercé mon enfance, qui sont trop souvent oubliés et méconnus et que je voulais mettre en avant dans cet article.