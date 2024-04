Après 80h, j'ai enfin platiné le jeu, j'avais fini le jeu en 65h mais j'ai commis des erreurs pour monter les personnages.C'est déjà mon 4ème jeu de l'année que j'ai fini et dire qu'il reste pas mal de jeu à faire en ce début d'année! Alors que dire de ce Persona 3 dans un sens je dirais que j'ai quand même préféré P5.De quoi ça parle Persona 3 reload? ( insère ton youtubeur)On suivra notre héros pendant tout une année scolaire comme souvent dans les Persona.Durant chaque nuit, une heure sombre apparaîtra changeant tout les habitants en cercueil.Notre Héros lors d'une nuit, il éveillera son ''potentiel'' c'est à dire que l'esprit du Grand Namek qui a posé ses mains sur sa tête pour lui donner son pouvoir permettant de vaincre ses ennemis.C'est ainsi qu'il va rejoindre un groupe pour tenter de percer le mystère derrière cette sombre heure.Bien que j'ai adoré le groupe, j'ai quand même eu une préférence pour les personnages du 5.Les raisons, c'est sans doute dans Persona 3,le jeu ne s'attarde pas vraiment sur l'évolution des personnage ou du moins c'est fait un peu dispersé et on s'attard pas vraiment dessuset c'est pas le but du jeu. Un peu comme notre rival antagoniste qui lui pue la merde si je dois le comparer à Akechi. (C'est sans doute pour ça que j'ai préféré P5, c'est à cause l'alchimie du groupe dans le fait qu'on s'attache plus à eux)Le jeu abordera beaucoup de thématique assez dur de notre existence.Mort, Suicide, Deuil, Existence, tout au long du jeu, le jeu se question sur ''comment faire face à ces thématiques et de comment les appréhender''.Si les personnages sont un peu moins bien développés, il faut dire que la thématique énoncée est très bien développé tout au long du jeu.Dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé! C'est un jeu qui nous parle à tous car on a tous vécu ces moments tragiques.Gameplay:Alors sans doute encore l'une des raison aussi que j'ai préféré le groupe de Persona 5.Les donjons dans Persona 5, c'est con à dire mais comme ça se focusait en général sur un perso, cela permettait de voir leur évolution.Or dans Persona 3, on a juste un gros donjon qui est le Tartaros, c'est juste une grosse tour à monter.On va pas se mentir qu'au bout d'un moment, t'en a marre de grimper cette tour.Sinon, au niveau des combats, c'est assez similaire à P5 sauf du moins au début du jeu, on va plus jouer avec les altérations d'états (confusion ,poison ,rage) de même pour les ennemis. C'est une stratégie permettant déjà d'économiser des PC surtout quand vous jouer en difficile car dans un persona le début du jeu, c'est le plus dur. Même si dans Persona 3, ça ne sert à rien de monter la tour d'une traite car les relations se font tous le jour et pas trop la nuit.Vous avez tellement le temps de monter la tour tranquillement si vous jouer le platine du jeu.Plus tard dans le jeu, vous allez débloqué les'Transes' qui sont des limits break, c'est sans doute la fonction overkill du jeu.Globalement le jeu est au même niveau que P5 dans sa difficulté sauf la faucheuse qui est à chier dans P3 qui a 0 résistance et du coup, je l'ai juste ONE SHOT'(J'ai fini avec Mitsuru car j'ai une préférence pour les cheveux rouges XD)Musique:Les musiques sont très bien, j'adore l'ending du jeu.Encore un très bon jeu en ce début d'année, je sais pas si je prendrais l'extension ou bien j'attendrais que le prix baisse un peu car 35euros, ça fait cher un peu au cul.