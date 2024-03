Il ne vous reste que quelques heures si vous voulez backer le projet de Remake des Chevaliers de Baphomet !Pour info, le projet a tout explosé en terme de financement : 610 000 $ pour 58 000 demandés !refonte graphiques des sprites, des animations, des décors (avec des effets supplémentaires), et remasterisation complète de la B.O et des doublages très compréssés de jadis.

posted the 03/27/2024 at 08:58 PM by obi69