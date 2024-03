Belle découverte sur un projet ARPG en 2D pixel art actuellement en Kickstarter.Godshard Chronicles qui se veut l'héritier spirituel de la série Lunar (avec une touche de Zelda et Secret of Mana), vient d'atteindre de nouveaux paliers, avec la participation à la bande son de pointures comme Noriyuki Iwadare (Grandia, Lunar), Kumi Tanioka (FFXI), Michiko Naruke (Wild Arms) et même l'arrivée de Kei Shigema, scénariste d'origine de Lunar.Un designer de Legend of Mana (Satoshi Matsuura) vient également de rejoindre l'équipe, ça commence à être sacrément prometteur.Avec une sortie prévue pour... 2026, le kickstarter propose des versions physiques collector PS4, Switch et PS5 et divers bonus habituels qui parleront aux fans d'une époque rétro de la fin des années 90Il reste 8 jours pour financer le projet, que j'ai bien sûr soutenu !En attendant, Eiyuden Chronicles n'est plus très loin !