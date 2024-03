Salut à tous. Cet après midi je suis tombé sur un carton contenant mes mangas gantz, en les feuilletant je me suis demandé si il existait d'autres mangas de qualité que je ne connaîtrais pas. À part de rares exceptions je suis plus attiré par le type seinen que shonen, je sais qu'il y a des pointures sur gamekyo, j'en profite pour vous demander des conseils.

Like

Who likes this ?

posted the 03/17/2024 at 07:39 PM by lautrek