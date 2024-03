Avis: Final Fantasy 7 rebirthAprès 104heure de jeu, je viens enfin de terminer le 2eme opus. Malgré que la fin m'a laissé dubitatif globalement le jeu est très bon! On est sur un début d'année vraiment top en matière de jeux japonais.Histoire:Basiquement comme l'a souligné le créateur, on va bien reprendre le cours de l'histoire classique mais avec des gros changements sur le déroulement des choses.Square-Enix a réalisé un gros travail sur l'aspect mise en scène, les moments détentes des persos que j'ai apprécie tout au long, des séquences incroyables bref on sent la passion et c'est pas souvent que ça arrive chez Square-Enix des fois.Voila on en prend plein à la vue malgré qu'il y'a quelques séquences qui m'ont déçu. Pour ma part, c'est la traversée du marécage avec le serpent et la fin qui perd en émotion et tout ce bordel de Nomurasque KH à la con. j'ai limite envie de dire qu'on pourra intégré une fin de Nier dans FF7.Certains persos ont reçu un meilleur traitement que dans l'original et aussi inversement. Le cas Yuffie qui était inutile dans l'original, là ce n'est pas le cas, je trouve son traitement incroyable dans Rebirth, on sent que l'équipe a voulu la mettre en avant. L'introduction de vincent est tout aussi bonne même si en retrait par la suite. Par contre CID c'est la douche froide, on a perdu tout l'aspect du charme de l'original.Il y'a aussi tout ce délire autour de Rufus et le conflit Wutai ( qu'on visitera pas ) visiblement aussi mis en avant dans le jeu.Gameplay:Le gameplay reprend le système du remake avec plus d'amélioration.On a maintenant des techniques synchro à la tales à 2 personnages même si honnètement on les oublie vite qu'elles existent notamment les commandes du bouton R1.Je dirais aussi que les ennemis sont un peu moins con que dans le remake, ils attaquent par moment les équipiers qu'on contrôle pas.On a pas de boss tuto de fin comme dans le remake où c'était une abomination d'avoir fait ça.Les quêtes sont un peu mieux scénarisé ce qu'il était le gros défaut du remake.Par contre le psuedo open-world est une abomination à visiter, c'est chiant , ça sert à rien, ça casse trop le rythme du jeu ( bon on va me dire que c'est annexe mais ça fait parti du jeu, on critique les autres jeux sur cet aspect aussi)Trop de mini-jeux tue le mini-jeux. ( le jeu des mogs, ça a été crée par un psychopath ce truc de merde en plus d'avoir des mogs super moche)Musique:Rien à dire, les musiques sont incroyable. C'est sans doute la seule chose qu'on pourra jamais critiquer d'un jeu Square-Enix. Et même si Shanks a pas aimé le coté WTF du Gold Saucer pour moi, ça fait totalement parti du Gold Saucer des musiques WTF dedans, ça en fait son charme.Voila mon expérience avec mon jeu, je suis curieux de voir la dernière partie malgré que la fin m'a laissé perplex, j'ai passé un très bon moment sur le jeu, maintenant place à Unicorn-Overload!