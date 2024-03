Des amateurs des films d'épouvantes, il doit bien y en avoir ici.



Je cherche des films qui foutent la frousse, qui font sursauter. Je suis dans ce trip-là en ce moment.



Je suis preneur de tout sauf des films visuellement et psychologiquement trop dur à supporter. La violence physique et psychologique gratuite, c'est pas mon délire (coucou Martyrs).



J'en ai vu pas mal mais je suis sûr que vous avez de bonnes propositions de films que je n'ai pas encore vu, c'est pourquoi je me permets de faire appel à vous.



Je vous remercie d'avance pour vos réponses.