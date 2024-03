Vous avez peut-être remarqué que les services de Meta sont hors service depuis quelques minutes.



Ça me fait penser à une chose. Ça risque de devenir de plus en plus récurrent avec les serveurs qui sont de plus en plus sollicités pour offrir tout les services qu'on utilise et je me demande si on ne va pas arriver rapidement à un plafond de verre. Sachant en plus que le coût de la bande passante à explosé ces dernières années, au point que les plus hautes performances (lecture de vidéo en 4K par ex) pourrait être payantes sur YouTube et cie.

Sans parler des soucis écologiques et tutti quanti...