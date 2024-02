Après plus de 135h de jeu, j'ai enfin platiné le jeu.J'ai vraiment apprécié le jeu! Bien que le scénario reste basique et que le choix d'avoir fait un arc filler peut diviser.L'univers d'un jeu mobile,c'est assez complex de mettre en place, ça demanderait beaucoup de temps avant que le lore s'installe et que les arcs vraiment cool arrive. Du coup, je pense qu'ils ont pris la base de l'anime en sautant plein d'arc pour arriver là on se situe GBR.Pour un joueur qui ne connait pas la licence pour lui ça restera très pertubant à ce niveau, c'est comphérensif, c'est un peu comme l'anime NIER Automata, bah si t'as pas fait le jeu et si tu ne connnais pas la licence bah c'est compliqué pour un nouveau venu de comprendre.Mais malgré ça, le jeu offre des momments épiques avec des mises en scènes incroyable.Gameplay:GBR propose une multitude de gameplay, tandis on se croirait dans monster hunter ensuite dans un tales puis dans un raid FF14. De ce coté, c'est presque un sans faute tant le gameplay est fun en plus d'avoir une multitude de personnage pour varié le plaisir! Ce jeu m'a rappelé ma 1er vibe FF14 dans les raids extrêmes,j'ai retrouvé ce plaisir là dans ce jeu. Les mises en scènes des boss sont géniaux avec la musique qui claque! Je pense qu'ils se sont fait plaisir sur ses mises en scènes!Le jeu est tellement fluide et agréable en plus d'être assez beau visuellement ( ok c'est pas la 4K de malade des quatruplue A) mais au moins c'est clean et honnètement on en demande pas tant dans un JRPG franchement pas besoin de faire des graphismes de fou furieux.Après, c'est vrai qu'on aurait voulu explorer un peu les environnements des villes car le jeu global ( avant le endgame) est assez court finalement. Voila une petite vidéo de mon équipe ( Zeta c'est main chara mais là j'utilse Narmaya car j'adore son style)Je conclus que j'espère que Cygames va continué sur cette voie car pour leur 1er jeu sur console, c'est génial! On espère ainsi que la licence aura un jour son fameux Skies of Arcadia maintenant qu'ils ont appris à maitriser leur moteur et qu'ils ont les assets.Je vous souhaite une bonne journée car ce soir, c'est Banger NIER MUSIC!