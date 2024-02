, car une équipe de moddeurs s'est attelée à restaurer les circuits portés disparus de BS F-Zero Grand Prix 2 (réapparus avec des enregistrements VHS postés sur YouTube), et les intégrer dansAux 15 circuits du F-Zero original et aux 5 déjà connus de longue date de la ROM Practice de BS F-Zero 2, s'ajoutent donc ces 5 circuits aux environnements inédits (Forest et Metal Fort).Si vous avez l'impression d'avoir raté quelques chapitres avec ces circuits retrouvés, les ROMs Satellaview, voire le support Satellaview lui-même, je vous invite à lire directement mon article complet sur gameforever :=> https://www.gameforever.fr/bsfzero2.php Pour Gamekyo, je vous livre l'extrait de mon article consacré à BS F-Zero Deluxe et son contenu inédit.Petit rappel tout de même avant de commencer : BS F-Zero Grand Prix 2 est sorti en 2 versions sur Satellaview. La plus connue jusqu'alors est la ROM dite "Practice", proposant 5 nouveaux circuits et 4 nouveaux bolides ; tandis que les ROMs diffusées en direct de BS F-Zero Grand Prix 2 contenaient encore 5 nouveaux circuits supplémentaires, mais sont portées disparues.Autour de Guy Perfect, qui s’était déjà attelé à développer un éditeur de circuits pour F-Zero X ainsi qu’un mod de F-Zero – GP Legend (GBA) proposant tous les circuits e-reader exclusifs au Japon,, avec leurs décors, pour être enfin proposés aux passionnés de F-Zero. La vidéo comparative de présentation du projet montre la qualité de cette reconstitution, mettant en parallèle la vidéo du jeu original avec BS F-Zero Deluxe, et la fidélité semble apparemment quasi-totale : il ne s’agit pas donc d’un essai approximatif, mais bien d’un travail précis de restauration.Qu’en pensera Nintendo ? Si la ROM de F-Zero n’y est effectivement pas proposée, ce projet pourrait malgré tout être considéré comme une exploitation sans autorisation de sa licence… mais Internet Archive se défend de toute exploitation commerciale et lutte pour la préservation du patrimoine numérique sous toutes ses formes (notamment avec la Wayback Machine, sauvegardant les pages internet).Répartis dans les 2 nouvelles ligues BS-1 et BS-2 avec les 5 autres courses de la ROM « Practice », et dans le même ordre que celui proposé dans la version Soundlink, les 5 tracés ne sont, à dire vrai, pas si mémorables malgré leurs nouveaux environnements.Pour être tout à fait honnête, les 3 circuits Forest ne sont pas très exaltants, et seul Metal Fort II ressort pour moi du lot en proposant un réel défi, du niveau des 5 autres courses déjà connues de BS F-Zero Grand Prix 2. Néanmoins, le but de l’équipe des moddeurs n’était pas de corriger ces circuits pour les rendre plus intéressants ou plus techniques, mais les plus fidèles à ce qui est connu du jeu.Mention « Deluxe » oblige, le travail a aussi visé à améliorer l’expérience du F-Zero original, en proposant – outre 8 bolides et 25 courses (+ 4 alternatives issues de Grand Prix 1) – de concourir sur l’ensemble des courses en Practice, de sauvegarder ses fantômes pour le Contre-la-montre, et même de proposer les ligues telles qu’elles apparaissaient dans BS F-Zero Grand Prix et BS F-Zero Grand Prix 2 « Practice » !En regroupant tout le contenu du F-Zero original, mais aussi de toutes les versions Satellaview des BS F-Zero Grand Prix, BS F-Zero Deluxe peut ainsi être considéré comme l’édition ultime du classique de la SNES... en attendant peut-être l'ajout de contenus exclusifs à F-Zero 99.Il vous faudra trouver la ROM de F-Zero ailleurs. Pour appliquer le patch, je recommande le logiciel Lunar IPS, très simple d'utilisation.=> https://archive.org/details/bs_f-zero_deluxe_v1.0