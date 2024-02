Bon je viens tout juste de la recevoir. J'ai effectué vite fait quelque test pour voir la différence



Point Positif; ça fait du bien de plus attendre 40min la copie d'un jeu, les jeux se chargent rapidement, les jeux PS4 sont plus beau et plus fluide ( j'ai test Nier A)



Point négatif:

On peut plus mettre de thème. Le design et l'ergonomie de la console est à chier. La position horizontale, c'est de la grosse merde , il faut un socle pour qu'elle tient bien, une honte en plus ça coût 30euros cette merde ( y'a pas dans la boîte ps5 slim) surtout quand tu as des chats et t'as pas envie de mettre la console en verticale.

Niveau bruits: Le lecteur CD fait un bruit de fou furieux même après avoir installer le jeu par contre bizarrement 0 bruits sur les jeux demat comme rocket league ou FF14



Voila mon constat après 2h de test dessus.