comme d'hab(comme dhab comme dhab ... PRIX DE OUF EN VRAIj'ajoute donc le label BRAQUAGE)Like a Dragon infinite wealth a 22 balles ca se passe chez Gamivo ici https://www.gamivo.com/product/like-a-dragon-infinite-wealth-xbox-xboxoneserieswindows-eg-en-standard procedure d'achatlogez vous sur gamivoune fois le jeu mis dans le panier==> GamerGlee10ensuite cliquez sur proceed to checkoutchoisissez votre moyen de paiement (par exemple paypal)une fois le code obtenu il faudra vous rendre https://redeem.microsoft.com/ avec un VPN mis sur egypte (vpn.lat par exemple)pour TEKKEN 8meme procedure ici https://www.gamivo.com/product/tekken-8-xbox-xboxseries-arg-en-standard il faudra mettre le vpn sur argentine cette fois (et non egypte)