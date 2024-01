Comme je sais que ça parle de manga ici et que je n’ai pas vu d’articles qui en parlaient, le créateur de Captain Tsubasa, Yoichi Takahashi, arrête le manga en avril. C’est la fin d’une ère. https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2024-01-05/olive-et-tom-prennent-leur-retraite-mais-quelle-etait-la-longueur-reelle-du-celebre-terrain-de-foot-a2998ac6-d029-4a0e-a6e4-28b3b6a163dc https://www.bfmtv.com/people/tetes-couronnees/le-manga-captain-tsubasa-alias-olive-et-tom-va-s-arreter-en-avril_AD-202401050112.html

posted the 01/05/2024 at 06:42 PM by bateman