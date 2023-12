- Une course que j'aime beaucoup, elle manque de technicité mais pouvoir la faire avec les 4 saisons différentes, toute plus jolies les une que les autres, est vraiment un kiffe !- Je préfère largement Big Blue mais elle reste excellente quand même !- Une course que je connaissais pas du tout, n'ayant jamais fait l'opus 3DS. Et je dois dire que je l'aime beaucoup, le tracé est vraiment sympa et hyper jolie. En plus, la course est mine de rien pas si évidente que ça !- Bien meilleur que Piste musicale à mon sens, et ça exploite très bien le concept de l'antigravité.- D'habitude, les courses sous l'eau c'est pas ce que je préfère mais celle ci est vraiment top, le passage sur les anguilles géantes, les cerceaux avec les dauphins au début, bref ça sent bon les vacances et c'est fun, que demande le peuple ?- Une course mythique de la Gamecube ! A noté que les effets de boues et de surbrillance de celle ci sont vachement bien foutu je trouve.- Excellente course qui vient de la 3DS, j'ai pas grand chose d'autre à dire.- La course est excellente mais comme je l'avais fait, refait et rerererefait sur Wii, je vous avoue que je la connais par cœur et donc elle me sort un peu par les yeux maintenant, d'où sa position assez "basse". Elle reste néanmoins très bien, me faite pas dire ce que je n'ai pas dit :PLe classement pour le moment :96) Autoroute Toad E95) Désert Kalimari E94) Escapade New-yorkaise E93) Traversée de Tokyo E92) Désert Toussec E91) Road Trip à Los Angeles E90) Route Clair de Lune Wii E89) Circuit Mario 3 SNES E88 ) Route Arc-en-ciel N64 E87) Royaume Sorbet D86) Riverside Parc D85) Station Glagla D84) Désert Sec Sec D83) Arène Excetebike D82) Prairie Meuh Meuh D81) Pays Crépuscule D80) Jardin Céleste D79) Parc Baby D78 ) Circuit Mario GBA D77) Promenade à Paris76) Plaine Donut 3 D75) Circuit Toad D74) Route Arc-en-ciel SNES D73) Circuit Mario DS D72) Champidrome Mario D71) Promenade à Bangkok C70) Détour à Londres C69) Corniche Champignon C68 ) Balade Berlinoise C67) Route Arc-en-ciel Switch C66) Virages à Vancouver C65) Route du Dragon C64) Cité Sorbet63) Rome Romantica C62) Circuit Daisy C61) Mont Festif C60) Park Glougloop C59) Piste musicale B58 ) Méandres madrilènes B57) Mont éboulis B56) Montagne Choco B55) Mine Wario B54) Metro Turbo B53) Manoir Trempé B52) Pays Neigeux B51) Koopapolis B50) Pays Fromage B49) Chateau de Bowser Switch B48 ) Cascade Maskass B47) Plage Cheep Cheep B46) Volcan Grondant B45) Circuit Mario Switch B44) Gorges Champignon B43) Virée à Amsterdam A42) Temple Thwomp A41) Lac Boo A40) Dojo Ninja A39) Ahènes Antiques A38 ) Poursuite à Singapour A37) Pistes aux délices A36) Sprint à Sidney A35) Vallée Yoshi A34) Autodrome royal A33) Égout Piranha A32) Animal Crossing A31) Mute City A30) Monde Glacé D'Harmonie A29) Club Mario A28 ) Lagon Tourbillon A27) Stade Waluigi A26) Jungle DK A25) Route Arc-en-ciel Wii AJe profite de cet article et pour éviter trop d'articles en même temps, de vous annoncer 2 tops participatif à venir pour ce mois de décembre.J'espère que vous serez nombreux à participer.Voilà, j'espère que vous avez aimé les GA sinon ^^