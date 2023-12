Il lui en manque un dernier (positif)

Il fut sans conteste l'un des plus beaux joyaux du Gamecube.Baten Kaitos : les ailes éternelles et l'Océan perdu, le bijou de Monolith (Xenoblade, c'est aussi eux), fête ses 20 ans aujourd'hui : tu le crois ça?Je compte sur vous ! Et Bon annversaire Baten Kaitos !