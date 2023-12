On arrive à la fin mais c'est pas encore terminé !- Une des courses les plus techniques du jeu, surtout en 200 CC. Les passages sur les toits sont fort sympathique- Une course issue de MK Tour, j'aime beaucoup cette course j'ai pas grand chose d'autre à dire.- Une des meilleures courses de MK Tour (oui ça existe) la course est vraiment stylée en pleine soirée, avec la musique entraînante.- Bien mieux que Cité Sorbet pour rester dans le thème de la bouffe. J'adore le raccourci de fin dans le donut qui permet de grappiller quelques places si on a un champi ou autre.- Ma course préférée dans des villes réelles. Le passage sur les quais, dans la ville en elle même, comme un air d'été super agréable. Bref, la best du best de MK Tour niveau ville.- Elle a un petit peu baissée dans mon classement, auparavant elle était plus haute. C'est une course malgré tout très sympa mais ils ont fait mieux avec Yoshi's Island.- Son classement aussi haut peut surprendre parce que c'est vrai qu'elle reste assez classique mais je sais pas, j'adore cette course. Déjà elle est super jolie, et le tracé est vachement sympa, près du château de Peach. Elle manque de technique en revanche pour prétendre être plus haute.- Une course plus technique qui n'y paraît, surtout en 200 CC. Le passage dans les égouts avec les précipices est un de mes préférés, surtout que ça se shoote comme pas possible là dedans, surtout en ligne. Seul défaut de cette course est que je trouve qu'elle est un poil trop courte.Suite demain si je peux, ça dure un peu une éternité là non ? :P96) Autoroute Toad E95) Désert Kalimari E94) Escapade New-yorkaise E93) Traversée de Tokyo E92) Désert Toussec E91) Road Trip à Los Angeles E90) Route Clair de Lune Wii E89) Circuit Mario 3 SNES E88 ) Route Arc-en-ciel N64 E87) Royaume Sorbet D86) Riverside Parc D85) Station Glagla D84) Désert Sec Sec D83) Arène Excetebike D82) Prairie Meuh Meuh D81) Pays Crépuscule D80) Jardin Céleste D79) Parc Baby D78 ) Circuit Mario GBA D77) Promenade à Paris76) Plaine Donut 3 D75) Circuit Toad D74) Route Arc-en-ciel SNES D73) Circuit Mario DS D72) Champidrome Mario D71) Promenade à Bangkok C70) Détour à Londres C69) Corniche Champignon C68 ) Balade Berlinoise C67) Route Arc-en-ciel Switch C66) Virages à Vancouver C65) Route du Dragon C64) Cité Sorbet63) Rome Romantica C62) Circuit Daisy C61) Mont Festif C60) Park Glougloop C59) Piste musicale B58 ) Méandres madrilènes B57) Mont éboulis B56) Montagne Choco B55) Mine Wario B54) Metro Turbo B53) Manoir Trempé B52) Pays Neigeux B51) Koopapolis B50) Pays Fromage B49) Chateau de Bowser Switch B48 ) Cascade Maskass B47) Plage Cheep Cheep B46) Volcan Grondant B45) Circuit Mario Switch B44) Gorges Champignon B43) Virée à Amsterdam A42) Temple Thwomp A41) Lac Boo A40) Dojo Ninja A39) Ahènes Antiques A38 ) Poursuite à Singapour A37) Pistes aux délices A36) Sprint à Sidney A35) Vallée Yoshi A34) Autodrome royal A33) Égout Piranha A