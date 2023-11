- Une course vraiment cool, surtout lors de la descente de la cascade qui permet de bon retournement de situation.- Au départ, je l'avais mise plus haut dans mon classement mais après réflexion elle manque quand même de technique. Et oui, la course est très jolie mais ça fait pas tout. Elle reste néanmoins agréable à parcourir !- Une course qui est remontée dans mon estime parce que avant je l'aimais pas beaucoup. Au final, je la trouve très sympa, et c'est une des courses les plus "difficile" du jeu malgré tout.- Une course qui utilise à fond le système anti-gravité, la principale nouveauté du jeu et ça fait plaisir. Néanmoins, elle n'est pas plus haute car elle reste malgré tout assez classique.- Son classement va surprendre car c'est une course très appréciée et bien qu'elle soit pas à une mauvaise place non plus, elle n'est pas dans le top de la liste pour moi. En fait, je pense que c'est parce que j'en ai un peu fait une overdose de cette course, énormément fait en ligne sur Wii, elle a fini par me lasser. Et aussi, les champignons nous font tomber dans les trous des fois on sait pas trop pourquoi.- Une des meilleures course de MK Tour bien que son tracé ne soit encore une fois pas évident. J'aime beaucoup le passage dans le champ de tulipes et près des moulins. Vraiment une course agréable j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus.- Une course vraiment très sympathique, dont j'aime beaucoup la musique. Elle manque un peu de "peps" pour prétendre être plus haut dans le classement mais elle reste agréable à parcourir quand même.- La course est ultra courte mais qu'est ce qu'elle est fun. J'adore prendre le raccourci qui est pas forcément évident à prendre d'ailleurs. Ça se shoote bien comme il faut à cette course, surtout en ligne. Elle est meilleure que Manoir Trempé à mon sens, largement.96) Autoroute Toad E95) Désert Kalimari E94) Escapade New-yorkaise E93) Traversée de Tokyo E92) Désert Toussec E91) Road Trip à Los Angeles E90) Route Clair de Lune Wii E89) Circuit Mario 3 SNES E88 ) Route Arc-en-ciel N64 E87) Royaume Sorbet D86) Riverside Parc D85) Station Glagla D84) Désert Sec Sec D83) Arène Excetebike D82) Prairie Meuh Meuh D81) Pays Crépuscule D80) Jardin Céleste D79) Parc Baby D78 ) Circuit Mario GBA D77) Promenade à Paris76) Plaine Donut 3 D75) Circuit Toad D74) Route Arc-en-ciel SNES D73) Circuit Mario DS D72) Champidrome Mario D71) Promenade à Bangkok C70) Détour à Londres C69) Corniche Champignon C68 ) Balade Berlinoise C67) Route Arc-en-ciel Switch C66) Virages à Vancouver C65) Route du Dragon C64) Cité Sorbet63) Rome Romantica C62) Circuit Daisy C61) Mont Festif C60) Park Glougloop C59) Piste musicale B58 ) Méandres madrilènes B57) Mont éboulis B56) Montagne Choco B55) Mine Wario B54) Metro Turbo B53) Manoir Trempé B52) Pays Neigeux B51) Koopapolis B50) Pays Fromage B49) Chateau de Bowser Switch B48 ) Cascade Maskass B47) Plage Cheep Cheep B46) Volcan Grondant B45) Circuit Mario Switch B44) Gorges Champignon B43) Virée à Amsterdam A42) Temple Thwomp A41) Lac Boo A