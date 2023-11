Yo mina,Je viens de me rincer la rétine et de me curer les oreilles avec Napoléon de Ridley Scott en version IMAX.D’ailleurs, c’était une bonne surprise de le voir disponible dans ce format, je ne savais pas que le tournage avait utilisé ce type de caméra.Le film est distribué par Columbia Pictures (Sony) et produit par Apple. C’est le dernier film de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix dans la peau et le costume de notre Napoléon national… Impérial mêmeC’est une grande fresque qui retrace son évolution de la Révolution française à sa mort (oups, spoiler).Le film a une photographie magnifique, on voit très peu les fonds verts et les scènes de bataille sont claires et bien retranscrites.Les costumes et les décors d’époque sont sans faille, c’est vraiment un plaisir d’être plongé dans cette époque sale et grandiose à la fois.Comme c’est un film historique, et qu’il couvre de nombreuses années, l’axe principal est centré sur son ascension et sa chute dans l'histoire française, à travers sa relation avec Joséphine via les lettres qu’il lui écrit.C’est bien vu, je dirais, cela apporte de la romance et de l’espace au jeu de Joaquin. Il joue vraiment avec retenue et finesse. Pour moi, c’est encore un cran au-dessus de Joker.Vraiment un très bon point.La musique, les prises de vue et le rythme du montage sont vraiment une master class de Ridley Scott… C’est presque gênant de voir un film si propre dans sa forme… Et de voir que Disney pète 250 millions de dollars dans une série Marvel bancale…Le budget du film est estimé à 130 millions de dols, ce qui en fait l’un des films les plus coûteux du réalisateur. À titre de comparaison, son film précédent, Le Dernier Duel, avait un budget de 100 millions de dols.De mon point de vue, j’aurais aimé avoir plus de détails sur la politique très changeante à cette époque en France. Mais on n’a que des clés par-ci par-là. Même certains noms de personnages clés au début du film, disparaissent après quelques séquences avec eux…Aussi, mais cet argument tombe à plat si on n’est pas francophone, voir tout le monde parler en anglais… Ben quand il y a des conflits avec les Anglais… On ne sait plus qui est qui en dehors des personnages principaux.Mais clairement, j’ai aimé le film et je n’ai pas vu passer le temps malgré sa longueur… Ça commence comme Le 13ème guerrier et ça finit comme Le Parrain.Ridley Scott nous donne vraiment tout son savoir-faire comme il l’a souvent fait (pas spécialement récemment).Donc, à voir au cinéma ? Oui, pour sa photo et ses décors ! Tout en se faisant péter les tympans avec les coups de canon et les charges de cavalerie… On est vraiment dedans.Vous l’avez vu ? Vous allez le voir ? Rien à foutre ou coup de cœur ? Vous en pensez quoi ?