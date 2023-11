- Une course vraiment sympathique avec une très bonne musique entraînante !- Une course originale car se situant dans le métro, elle est assez technique, surtout pour esquivé le métro, ce qui fait que je la kiffe bien !- Sympathique, j'aime juste pas trop le passage aquatique qui sert pas à grand chose mais autrement, la course est cool avec les tapis qui bougent.- Je l'aimais pas trop au début puis finalement elle est cool. Ya de bon raccourcis notamment un difficile à prendre, pour aller directement sur la banquise.- Une course sous la pluie et l'orage ! La piste est glissante en raison de la pluie forcément et les virages sont très serrés, en revanche en 200 Cc elle est parfois injouable dommage.- Une course qui pue le fromage mais dans le bon sens ! Les raccourcis sont bien sympa à prendre et la musique est vraiment sympa.- Un bon Bowser Castle mais j'ai quand même une préférence pour celui de la Gc ou de la Wii.La suite demain ou lundi je verrai en fonction du temps !