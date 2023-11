On continue le classement, j'ai pas pu le faire hier donc désolé du retard pour ceux que ça intéresse ^^- J'aurai pu la mettre plus haut dans le classement si elle était pas aussi courte.- C'était bien plus le bordel sur MK DD... Et donc plus fun sur celui ci.- Un gros mouif...- Malheureusement, cette course ne vous donnera pas forcément envie de rouler près de la Tour Eiffel...- Déjà un peu plus sympa que le circuit Mario de la GBA surtout avec les passages aquatiques mais sans plus.- Ça aurait été mieux Circuit Luigi de DD ou même de la Wii.- Je pense que si beaucoup de personne la choisissent en ligne c'est pour la nostalgie. Elle est vraiment sans plus je trouve. Certaines courses des circuits de la SNES ont quand même pris un gros coup de vieux !- C'est classique, mais le passage dans la forêt est sympathique !La suite demain si je peux !