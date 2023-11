Voici la deuxième partie sans plus attendre !- Oui, je sais elle est jolie mais ça fait pas tout non ? Je m'y ennuie pas mal perso...- Elle était bien meilleure sur Gamecube...- J'ai pas grand chose à dire sur cette course, elle est trop courte et pas vraiment intéressante..- Le passage avec l'antigravité est sympa mais ça s'arrête là.- Encore une fois bien meilleure sur Gamecube, et ils ont même virer la tornade..- Je l'aimais beaucoup avant mais maintenant je la supporte plus à force de toujours la faire en ligne... Elle a fini par me dégoûté x)- La musique me tape sur le système à force, et ces foutu vache mon dieu...- Déjà mieux que Désert Kalimari mais sans plus pour moi.À demain pour la suite !