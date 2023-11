Petite surprise de Valve concernant la Steam Deck!Une version OLED pointera le bout de son nez le 16 novembre 2023 avec quelques petites améliorations :Pour la version 512Go (vendu 569 euros)-Disque SSD NVMe de 512 Go-Écran OLED HDR de 1280 × 800 px-APU de 6 nm-Wifi 6E-Batterie 50 Wh, durée de 3 à 12 heures de jeu (en fonction du contenu)-Alimentation de 45 W avec un câble de 2,5 m-Étui de transport-Bundle de profil SteamPour la version 1To (vendu 679 euros)-Disque SSD NVMe de 1 To-Écran OLED HDR intégré 1280 x 800 px (verre avec traitement antireflet de qualité supérieure)-APU de 6 nm-Wifi 6E-Batterie 50 Wh, durée de 3 à 12 heures de jeu (en fonction du contenu)-Alimentation de 45 W avec un câble de 2,5 m-Étui de transport avec doublure amovible-Bundle de profil Steam-Vidéo de démarrage exclusive-Thème de clavier virtuel exclusifPar contre pas de version OLED pour la 256 Go (qui sera désormais vendu pour 419 euros).Il s'agira simplement de l'ancien modèle avec une baisse de prix.A noter que la version 64 Go sera désormais vendu 369 euros, et la version 512Go, 469 euros(dans la limite des stocks disponibles).Pour finir pour les plus collectionneurs d'entre vous, une version 1To avec un coloris différent sera vendu en quantité très limitée...aux Etats-Unis et au Canada uniquement...